Dolar
34.29
Euro
36.94
Altın
2,750.50
ETH/USDT
2,580.70
BTC/USDT
66,425.00
BIST 100
8,741.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcu Sebastian Szymanski, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Manchester United maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

AB'de düzensiz göçle mücadelede sığınmacıları üçüncü ülkelerdeki merkezlere gönderme fikri gündemde

AP Genel Kurulu'nda "düzensiz göç ve geri dönüşleri hızlandırma konulu" konulu oturum yapıldı.

Melike Pala  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
AB'de düzensiz göçle mücadelede sığınmacıları üçüncü ülkelerdeki merkezlere gönderme fikri gündemde

Ankara

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) göç politikalarıyla ilgili düzenlenen oturumda birçok milletvekili, Avrupa Birliği'ne (AB) sığınma başvurusu yapanların süreç sonuçlanıncaya kadar üçüncü ülkelerde oluşturulacak "geri dönüş merkezlerine” gönderilme fikrini desteklerken, AB Komisyonu da bu fikrin dışlanmadığını ve tartışmaların sürdüğünü bildirdi.

AP Genel Kurulu'nda "düzensiz göç ve geri dönüşleri hızlandırma konulu" konulu oturum yapıldı.

Göç, AB gündeminin üst sıralarına yerleşirken sığınma başvurusu yapanların sonuç çıkıncaya kadar AB dışındaki merkezlere gönderilmesi fikri ile başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerini hızlandırma çabası milletvekillerince tartışıldı.

AB Komisyonunun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, bazı milletvekilleri ve üye ülkelerden gelen "üçüncü ülkelerde geri dönüş merkezleri oluşturulması" fikrinin mümkün olup olmadığının Komisyon tarafından incelenmeye devam edildiğini aktararak, "Ancak geri dönüş politikası gibi tedbirler değerlendirilirken temel haklara saygı gösterilmesine büyük önem verileceğini vurguluyorum." dedi.

Göçün "etkili ve bütüncül" şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda milletvekilleriyle hemfikir olduğunu belirten Dalli, yıllarca süren tartışmaların ardından kabul edilen Göç ve İltica Anlaşması çerçevesinde "etkili, katı ama adil bir geri dönüş" politikası oluşturmak için AB Komisyonu'nun çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dalli, ocak ve haziran ayları arasında geri dönüşlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 arttığı bilgisini paylaşarak, "Menşe ve transit ülkelerle daha derin ve daha etkili, kapsamlı ve stratejik ortaklıklar geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fikir ayrılıkları

Oturum boyunca milletvekilleri arasında fikir ayrılığı hakim oldu. Aşırı sağcı ve muhafazakar milletvekilleri geri göndermeler ve üçüncü ülkelerle işbirliği de dahil olmak üzere daha sıkı sınır kontrol önlemleri çağrısı yaparken, liberal ve sol görüşlü AP üyeleri ise "geri dönüş merkezlerinin" yol açabileceği insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Estrella Galan, İtalya ve Arnavutluk arasındaki sığınma başvurusu yapanların, başvuruları sonuçlanana kadar AB dışına gönderileceği merkezler kurulmasını mümkün kılan anlaşmanın "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" ifade etti.

Galan, "geri gönderme merkezleri açma" fikrine de "İnsan haklarına saygı göstermeyen komşu ülkelerde Guantanamo açma önerisi yasa dışı, ahlaksız ve insanlık dışıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülüğünde kurulan aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubundan Kinga Gal, Avrupa'da "göç krizi" olduğunu söyleyerek, "daha etkili politikalar geliştirilmediği takdirde kontrolsüz kitlesel göçün Avrupa'yı ve Şengen bölgesini yok edeceğini" savundu.

Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) adına söz alan Nicola Procaccini ise şimdiye kadar uygulanan göç politikasının "işe yaramadığı" yorumunu yaparak, geri dönüşleri artırmak için "göçmenlerin menşe ve transit ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarının teşvik edilmesi" gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta kargo gemisi karaya oturdu
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin üçüncü bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu
Oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
Millî Savunma Bakanlığı SAHA EXPO'da 2 ülke ile askeri sağlık anlaşması imzaladı
İstanbul merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi olması beklenen Kallas'tan Rusya ve Çin uyarısı

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi olması beklenen Kallas'tan Rusya ve Çin uyarısı

AB'de düzensiz göçle mücadelede sığınmacıları üçüncü ülkelerdeki merkezlere gönderme fikri gündemde

Almanya'da siyaset Siyonist lobinin tahakkümü altında

İTO Başkanı Avdagiç'ten AB'ye "vize" tepkisi

İTO Başkanı Avdagiç'ten AB'ye "vize" tepkisi
Sarıkeçili Yörükleri, zorlu göçün ardından kışı geçirecekleri Mersin'e ulaştı

Sarıkeçili Yörükleri, zorlu göçün ardından kışı geçirecekleri Mersin'e ulaştı
Etnik ayrımcılık Hollanda'da, din temelli ayrımcılık ise en fazla Fransa'da hissediliyor

Etnik ayrımcılık Hollanda'da, din temelli ayrımcılık ise en fazla Fransa'da hissediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet