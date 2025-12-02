Dolar
42.45
Euro
49.32
Altın
4,233.14
ETH/USDT
2,805.00
BTC/USDT
86,744.00
BIST 100
11,116.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlık askeri satış ve havacılık eğitimine onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a, yaklaşık 1 milyar dolarlık helikopter parça ve onarım tedariki ile havacılık eğitimi satışına onay verildiğini bildirdi.

Hakan Çopur, Rabia İclal Turan  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
ABD'den Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlık askeri satış ve havacılık eğitimine onay

Washington

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Dışişleri Bakanlığının Riyad'a silah satışına ilişkin iki ayrı onay verdiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a yaklaşık 500 milyon dolar değerinde UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache saldırı helikopterleri, CH-47F Chinook, Schweizer 333 uçakları ve Aerial Scout helikopterleri dahil olmak üzere ABD yapımı helikopter filosu için yedek parça ve onarım hizmetlerinin satışına onay verdi.

İkinci bir açıklamada ise toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan havacılık eğitiminin Suudi Arabistan'a sağlanmasına da onay verildiği belirtildi.

Söz konusu savunma sanayisi satış onaylarının, Suudi Arabistan'ın F-35 savaş uçakları satın alma talebinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kısa süre önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeye F-35 savaş uçakları satacaklarını ve Riyad ile askeri alandaki işbirliklerini daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov basın mensuplarıyla bir araya geldi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Benzer haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlık askeri satış ve havacılık eğitimine onay

ABD'den Suudi Arabistan'a 1 milyar dolarlık askeri satış ve havacılık eğitimine onay

Trump yönetimi, Biden döneminde ülkeye gelen tüm Afganların "yasal durumlarını" yeniden inceleyecek

Beyaz Saray, Trump'ın genel sağlık durumunun "çok iyi olduğunu" açıkladı

Beyaz Saray, Savunma Bakanı Hegseth'in Venezuela açıklarındaki gemiye ikinci saldırıyı onayladığını doğruladı

Beyaz Saray, Savunma Bakanı Hegseth'in Venezuela açıklarındaki gemiye ikinci saldırıyı onayladığını doğruladı
Zelenskiy’e göre Ukrayna’da barışın sağlanması Avrupa ve ABD’nin göstereceği ortak tutuma bağlı

Zelenskiy’e göre Ukrayna’da barışın sağlanması Avrupa ve ABD’nin göstereceği ortak tutuma bağlı
Trump'tan İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısı

Trump'tan İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet