Dolar
42.43
Euro
49.30
Altın
4,236.59
ETH/USDT
2,787.30
BTC/USDT
86,371.00
BIST 100
11,116.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Dünya

Beyaz Saray, Trump'ın genel sağlık durumunun "çok iyi olduğunu" açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçlarına göre "genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu" açıkladı.

Bekir Aydoğan  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Beyaz Saray, Trump'ın genel sağlık durumunun "çok iyi olduğunu" açıkladı

Ankara

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, Trump'ın MR sonuçlarına ilişkin Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella'nin değerlendirmesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, taramanın önleyici nitelikte olduğu ve genel sağlık durumunu doğrulamak için yapıldığı belirtilerek, "Trump'ın kardiyovasküler (kalp ve damarlara ilişkin) görüntüleme sonuçları oldukça normal." ifadelerine yer verildi.

"Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor" denilen açıklamada, bu düzeyde bir değerlendirmenin "standart" olduğu ve "(Trump’ın) genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu doğruladığı" aktarıldı.

NYT'nin "Trump'ın enerjisinin azaldığı" iddiası

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, 79 yaşındaki Trump'ın ilk başkanlık dönemi ile şu anki başkanlık performansını kıyasladığı makale, kamuoyunda gündem olmuştu.

NYT, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başlayan ilk başkanlık dönemine kıyasla bu yıl kamuoyu önüne yaklaşık yüzde 40 daha az çıktığını ve Oval Ofis'teki mesaisine ortalama olarak daha geç başladığını gösteren verileri kıyaslamıştı.

Trump'ın önceki döneme göre daha fazla uluslararası seyahate gittiği ve fiziksel muayenelerinin oldukça iyi olduğu belirtilen haberde, bununla beraber ABD Başkanı'nın "enerjisinin yaşına bağlı olarak" azaldığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump ise NYT'nin haberinin tamamen "karşıtlık" üzerine kurulu olduğunu savunarak, "Enerjimin azalacağı bir gün elbette gelecek, bu herkesin başına gelir, ancak kısa süre önce yapılan mükemmel fiziksel muayene ve kapsamlı bilişsel testimin sonucuna göre şu anda kesinlikle öyle değil." görüşünü paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov basın mensuplarıyla bir araya geldi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Benzer haberler

Trump yönetimi, Biden döneminde ülkeye gelen tüm Afganların "yasal durumlarını" yeniden inceleyecek

Trump yönetimi, Biden döneminde ülkeye gelen tüm Afganların "yasal durumlarını" yeniden inceleyecek

Beyaz Saray, Trump'ın genel sağlık durumunun "çok iyi olduğunu" açıkladı

Beyaz Saray, Savunma Bakanı Hegseth'in Venezuela açıklarındaki gemiye ikinci saldırıyı onayladığını doğruladı

Zelenskiy’e göre Ukrayna’da barışın sağlanması Avrupa ve ABD’nin göstereceği ortak tutuma bağlı

Zelenskiy’e göre Ukrayna’da barışın sağlanması Avrupa ve ABD’nin göstereceği ortak tutuma bağlı
Trump'tan İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısı

Trump'tan İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısı
Soykırıma maruz kalan Gazze'de yapay zeka destekli gözetim şirketlerinin etkisi artıyor

Soykırıma maruz kalan Gazze'de yapay zeka destekli gözetim şirketlerinin etkisi artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet