Dolar
42.42
Euro
49.32
Altın
4,238.76
ETH/USDT
2,751.10
BTC/USDT
85,463.00
BIST 100
11,116.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon’da mahkumları taşıyan aracın kaza yapmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Trump'tan İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısı

Suriye yönetiminin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için" attığı adımları desteklediklerini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısında bulundu.

Hakan Çopur  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Trump'tan İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısı

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye ve ülkedeki yeni yönetime desteğini yineledi.

Trump, Suriye'nin gösterdiği gelişim ve performanstan memnun olduklarını kaydederek, "Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye'ye yaptırımları kaldırarak bu ülkenin gelişimi için önemli bir adım attığını kaydeden Trump, bunun Suriye halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını belirtti.

Mesajında İsrail'e de seslenen Trump, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "Suriye ile İsrail'in uzun vadeli ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak" ve "ülkesinde iyi şeyler yapmak için" çalıştığını vurgulayan Trump, Suriye'deki durumu "Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat" olarak tanımladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

Benzer haberler

Trump'tan İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısı

Trump'tan İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısı

İsrail'de Netanyahu’nun koşulsuz af talebi, Herzog’u siyasi ve hukuki çıkmaza sürüklüyor

Soykırıma maruz kalan Gazze'de yapay zeka destekli gözetim şirketlerinin etkisi artıyor

Gazzeli kadın, bölgedeki kızları savaşın "gri" atmosferinden çıkarmak için el işi atölyesi kurdu

Gazzeli kadın, bölgedeki kızları savaşın "gri" atmosferinden çıkarmak için el işi atölyesi kurdu
Filistin direnişinin sembol isimi Mervan Bergusi'nin serbest bırakılması için uluslararası kampanya başlatıldı

Filistin direnişinin sembol isimi Mervan Bergusi'nin serbest bırakılması için uluslararası kampanya başlatıldı
Kremlin: Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek

Kremlin: Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet