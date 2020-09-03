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Dünya

ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle Çin ve BAE merkezli 5 şirkete yaptırım

ABD yönetimi, İran'dan petrol aldıkları ve petrol alanında iş birliği yaptıkları gerekçesiyle içinde Çinlilerin de olduğu beş şirkete yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Safvan Allahverdi   | 03.09.2020
ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle Çin ve BAE merkezli 5 şirkete yaptırım

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından alınan yaptırım kararına ilişkin yapılan açıklamada, İran merkezli Abadan Rafineri Şirketi, Çin merkezli Zhihang Gemicilik, New Far Uluslararası Lojistik, Sino Enerji ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Chemtrans Petrokimya Ticaret adlı şirketlerin yaptırım listesine eklendiğini duyuruldu.

Karara gerekçe olarak söz konusu şirketlerin İran'dan petrol veya petrol ürünleri satın almak, satmak, taşımak ve pazarlamak yoluyla ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmesi gösterilirken, ayrıca şirket CEO'larının da bireysel yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Pompeo karara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"İran petrol endüstrisi Tahran rejiminin Orta Doğu'daki zararlı faaliyetlerini yürütme konusunda en büyük para kaynadığıdır. Bugün aldığımız karar, ABD'nin, İran rejiminin terörü desteklemek için kullandığı finansal kaynaklarını bitirmeye yönelik kararlılığını göstermektedir. İran rejimine, bu kaynakları kaos ve yıkıma harcayarak İran halkının refahını baltalamayı durdurması çağrısında bulunuyoruz."

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

İran'la uluslararası güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada silah ambargosunun 18 Ekim 2020'de kaldırılmasını öngören bir hüküm bulunuyordu.

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