Dünya

ABD'den, havaalanlarında "daha sağlıklı" bir ortam oluşturulması için 1 milyar dolarlık fon

ABD Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında "daha sağlıklı ve aile dostu" bir ortam oluşturulması kapsamında 1 milyar dolarlık fonu duyururken, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, barfiks yarışı yaptı.

Ayşe İrem Çakır  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Ankara

ABD Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına göre Duffy ve Kennedy Jr, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki basın toplantısında bir araya geldi.

Havaalanlarında "daha sağlıklı ve aile dostu" bir ortam oluşturulması için planını açıklayan Duffy, bu kapsamda 1 milyar dolarlık fonu duyurdu.

Duffy, fon kapsamında, havaalanlarında çocuklar için oyun alanları ve emziren anneler için odalar oluşturulmasının yanı sıra, havaalanlarında daha sağlıklı yiyecek alternatiflerinin hedeflendiğini belirtti.

Bakanlar barfikste yarıştı

Basın toplantısı, bakanlar arasında sıra dışı bir yarışa da sahne oldu.

Söz konusu girişim kapsamında havaalanlarında barfiks barları ve koşu bantları gibi egzersiz alanlarına ilişkin plana da işaret eden Duffy, bu kapsamda Kennedy Jr ile barfiks yarışına girdi.

71 yaşındaki Sağlık Bakanı Kennedy Jr 20 barfiks çekerken, 54 yaşındaki Duffy ise 10'la yetindi.

