ABD'den, havaalanlarında "daha sağlıklı" bir ortam oluşturulması için 1 milyar dolarlık fon
ABD Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında "daha sağlıklı ve aile dostu" bir ortam oluşturulması kapsamında 1 milyar dolarlık fonu duyururken, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, barfiks yarışı yaptı.
Ankara
ABD Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına göre Duffy ve Kennedy Jr, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki basın toplantısında bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Havaalanlarında "daha sağlıklı ve aile dostu" bir ortam oluşturulması için planını açıklayan Duffy, bu kapsamda 1 milyar dolarlık fonu duyurdu.
Duffy, fon kapsamında, havaalanlarında çocuklar için oyun alanları ve emziren anneler için odalar oluşturulmasının yanı sıra, havaalanlarında daha sağlıklı yiyecek alternatiflerinin hedeflendiğini belirtti.
ABD’li bakanlar Sean Duffy ve Robert F. Kennedy Jr, havaalanlarında “daha sağlıklı ve aile dostu” bir ortam oluşturmak için hazırlanan 1 milyar dolarlık fonu, barfiks yarışı yaparak duyurdu https://t.co/lVs9M0rfSA pic.twitter.com/348LAOZw1W— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 9, 2025
Bakanlar barfikste yarıştı
Basın toplantısı, bakanlar arasında sıra dışı bir yarışa da sahne oldu.
Söz konusu girişim kapsamında havaalanlarında barfiks barları ve koşu bantları gibi egzersiz alanlarına ilişkin plana da işaret eden Duffy, bu kapsamda Kennedy Jr ile barfiks yarışına girdi.
71 yaşındaki Sağlık Bakanı Kennedy Jr 20 barfiks çekerken, 54 yaşındaki Duffy ise 10'la yetindi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.