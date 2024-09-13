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Dünya

ABD'den Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İsrail Batı Şeria'da angajman kurallarını değiştirmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, "İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü gördüğünüz gibi bir değil, İsrail güçleri tarafından 2 Amerikan vatandaşı öldürüldü." dedi.

Hakan Çopur  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
ABD'den Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İsrail Batı Şeria'da angajman kurallarını değiştirmeli

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili kapsamlı ve nihai soruşturma raporunu beklediklerini belirterek, "İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü gördüğünüz gibi bir değil, İsrail güçleri tarafından 2 Amerikan vatandaşı öldürüldü." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Bakanlıkta düzenlediği günlük basın brifinginde, AA muhabirinin, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

İsrail'in ön soruşturma yaptığını ve kapsamlı soruşturmayı da sürdürdüklerini söylediklerini aktaran Miller, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin net bir yargıya ulaşabilmek için nihai soruşturma raporunu bekleyeceklerini belirtti.

Kapsamlı soruşturmanın net, şeffaf ve hızlı olması gerektiğini vurgulayan Miller, "Bakan Blinken'ın da söylediği gibi İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki operasyon yöntemlerini değiştirmeleri gerek. Şurası açık ki İsrail güçleri (işgal altındaki Batı Şeria'da) angajman kurallarını değiştirmeli çünkü gördüğünüz gibi bir değil, İsrail güçleri tarafından 2 Amerikan vatandaşı öldürüldü." dedi.

İsrail ordusunun neden olduğu ölümler konusunda hesap sorma noktasında yürütülen soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini dile getiren Miller, bu ölümlere neden olan askerlerle ilgili nasıl bir suç delili ortaya çıkacağını takip ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da yaptığı son açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını, 2 ABD vatandaşının öldürüldüğünü ve bunun kabul edilemeyeceğini söylemişti.

Blinken, "İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kurallarında yapılacak değişiklikler dahil bazı nihai değişiklikler yapması gerekmektedir." demişti.

Türk-Amerikan vatandaşı Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Eygi'nin ailesi, çocuklarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.

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