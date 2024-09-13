Dolar
33.90
Euro
37.57
Altın
2,584.38
ETH/USDT
2,406.10
BTC/USDT
59,417.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Metin Aydemir  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Eygi için düzenlenen törenin ardından naaş, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yaklaşık 4 saat süren otopsi işlemi sırasında amca Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi de burada bekledi.

Otopsinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok
İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı

İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı

İsrail askerleri Türk aktivistin öldürüldüğü Beyta'da Filistinlilerin protestosuna engel oldu

Ayşenur Ezgi Eygi için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Aydın Valisi Canpolat, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki baba evini ziyaret etti

Aydın Valisi Canpolat, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki baba evini ziyaret etti
İzmir, dünya turizm profesyonellerini ağırlayacak

İzmir, dünya turizm profesyonellerini ağırlayacak
İsrail'in öldürdüğü ABD'li Rachel Corrie'nin ailesi, Eygi'nin ölümünden sorumluların hesap vermesini istiyor

İsrail'in öldürdüğü ABD'li Rachel Corrie'nin ailesi, Eygi'nin ölümünden sorumluların hesap vermesini istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet