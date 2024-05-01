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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'deki üniversite protestolarında polisin şiddet uyguladığı profesörün hastanede olduğu belirtildi

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesinde 27 Nisan'daki üniversite protestolarına katılan tarih profesörü Steve Tamari'nin, polisin kendisine uyguladığı şiddetin ardından hastanede olduğu ifade edildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
ABD'deki üniversite protestolarında polisin şiddet uyguladığı profesörün hastanede olduğu belirtildi

Washington

ABD'de yayın yapan Newsweek'in haberine göre, "Resist Wash U" isimli aktivist grubun düzenlediği basın toplantısında, Tamari'nin mektubu okundu.

Mektupta, gözaltı sırasında polis tarafından uygulanan "sert müdahale"ye değinen Tamari, şunları kaydetti:

"Polis şiddetinin sonucunda şu anda birden fazla kırık kaburga ve bir el ile hastanedeyim. Son 7 aydır Filistin'deki halkımın ABD bombaları ve fonlarıyla katledilmesini acı içinde izliyorum. Soykırımı durdurmak ve öğrencileri desteklemek için 27 Nisan Cumartesi günü öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen protestolara katıldım."

Profesörün eşi Sandra Tamari, 29 Nisan'da gözaltı görüntülerini, X sosyal medya platformundan paylaşarak, "Cumartesi yaşanan her şey, görmek isteyenler için belgelenmiş ve açıktır." ifadesini kullandı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde, Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polis departmanından göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde halen 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada 1000'den fazla öğrenciyi ve bazı öğretim görevlilerini gözaltına aldığı belirtiliyor.

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