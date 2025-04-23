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Dünya

Çin, Japonya Başbakanı İşiba'nın Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesini protesto etti

Çin, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda savaş suçlarıyla yargılanan bazı askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesini kınadı.

Emre Aytekin  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Çin, Japonya Başbakanı İşiba'nın Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesini protesto etti

Pekin

Çin'in Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu eylemin, tarihsel adalete açık bir hakaret ve Japon hükümetinin tarihsel sorunlara karşı yanlış tutumunun göstergesi olduğu belirtildi.

Yasukuni Tapınağı'nın Japonya'nın saldırganlık savaşının sorumlusu, militarizmin sembolü olduğu kaydedilen açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığının ve Tokyo Büyükelçiliğinin Japon hükümetini resmi kanallardan protesto ettiği vurgulandı.

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Açıklamada, tapınakta Japonya'nın savaş dönemi suçlarında büyük sorumluluğu olan A-Sınıfı savaş suçlusu 14 kişinin mezarlarının olduğu hatırlatılarak, Japonya'nın saldırgan geçmişiyle yüzleşmesi, militarizm ile bağlarını koparıp yeni bir sayfa açması ve Asya'daki komşuları ile uluslararası toplumun güvenini somut eylemlerle kazanması gerektiğinin altı çizildi.

Japonya'da iktidar ve muhalefet partilerinden 70 milletvekili, 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanan geleneksel ilkbahar festivali kapsamında dua etmek ve adaklarını sunmak üzere, dün başkent Tokyo'daki Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmişti.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da, 2. Dünya Savaşı'nda savaş suçlarıyla yargılanan bazı Japon askerlerinin de mezarlarının bulunması nedeniyle Çin, Güney Kore ve Japonya arasında sık sık diplomatik krize neden olan tapınağa törensel adakta bulunmuştu.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta yaşamını yitirenlerin anılması amacıyla ziyaret ediliyor.

Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo gitmişti.

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