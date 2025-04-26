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Spor

Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı

Fenerbahçeli taraftarlar, Yüksek Divan Kurulu toplantısı sırasında başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Bozhan Memiş  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Kalamış'taki Fenerbahçe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar "Ali Koç istifa" yazılı pankart açarken birçok dövizle de istifa çağrısında bulundu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında protesto gösterisi yapan Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerine de tepki gösterdi.

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Taraftarlar, başkanlık için adaylığını açıklayacağı iddia edilen Hakan Bilal Kutlualp'e de destek tezahüratları yaptı.

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