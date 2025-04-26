Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,807.60
BTC/USDT
94,284.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Meriç Nehri Kürek Parkuru dünyaya açılacak

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun dünyaya tanıtılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gökhan Zobar  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Meriç Nehri Kürek Parkuru dünyaya açılacak Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

​​​​​​​İba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meriç'te 4 yıl önce başlanan çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade etti.

Meriç Nehri'nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli kürek merkezlerinden biri olduğunu belirten İba, parkurun güzelliği ve altyapı imkanlarının beğeni topladığını dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Parkura olan ilginin her geçen yıl arttığını anlatan İba, şunları kaydetti:

"Bugünlerin geleceğini gören ve inanan büyük bir kitle vardı. Bakanlığımıza, federasyonumuza ve Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz. Yarışlara büyük bir teveccüh var. Her yarışta yüzlerce insan buraya geliyor. Parkurun bilinirliği çok arttı. Avrupalılar parkura her zaman tam not veriyor. Bunu artık dünyaya entegre etmemiz gerekiyor. Onunla ilgili de adımlar atılıyor. Meriç Parkuru'nu dünyaya tanıtmak ve sporcuların daha fazla kamp yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapılıyor. İlerleyen günlerde bunlarla ilgili müjdelerimiz olacak."

Edirneli sporcular da yarışıyor

İba, Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'na Edirne'den de sporcuların katıldığını belirtti.

Kürek sporunun kentte gelişim gösterdiğini anlatan İba, "Meriç Nehri'nde kürek sporunun gelişmesi için kurucusu olduğum TED Edirne Koleji Kürek Kulübü, büyük çalışmalar yaptı. Takım, ilk defa girdikleri yarışta 7 kategorinin 6'sında elemeleri geçerek finalde yer almaya hak kazandı. Sonuç ne olursa olsun bu tecrübeyi edinmeleri ve kulübün adını yazdırmaları Edirne için çok önemli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Yeni bir dünyanın kapılarını aralamış olduk
Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor
EPDK, Osmaniye'deki ölümlü elektrik kazasına ilişkin açıklama yaptı
TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine rekor ziyaretçi
İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı

Benzer haberler

Trump, Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştü

Trump, Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştü

Pakistan Başbakanı Şerif, Cammu Keşmir'deki saldırıyı soruşturmaya açık olduklarını belirtti

Meriç Nehri Kürek Parkuru dünyaya açılacak

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Umman'da başladı

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Umman'da başladı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 17 Filistinli hayatını kaybetti
ABD'li milyarder Epstein'e karşı ana davacı Virginia Giuffre hayatını kaybetti

ABD'li milyarder Epstein'e karşı ana davacı Virginia Giuffre hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet