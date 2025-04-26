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Spor

Milli atletler, Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor

Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, Bolu'da kampa girdi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Milli atletler, Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları Ozan Bayram, İlhan Gövce ve Kader Dost, Bolu kampında 18 Mayıs'ta Çekya'da düzenlenecek Avrupa Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanıyor.

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Sporcular, milli takım antrenörü Cengiz Çeçen gözetiminde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Çeçen, AA muhabirine, kampın verimli geçtiğini belirterek, "Burada yüksek şartlarda antrenman sistemini uygulamaya çalışıyoruz. Bolu'da 16 Mayıs'a kadar kampımız devam edecek. Ondan sonra yarışmaya gideceğiz." dedi.

Günde çift antrenman yaptıklarını aktaran Çeçen, "Sporcumuz Ozan Bayram, Türkiye'de kırılması zor bir rekoru kırdı bu genç yaşında. Dünya genç sporcu skalasına baktığımız zaman en genç sporcular arasında yer almakta. Günlük ortalama 42 kilometrelik antrenman yapıyoruz. Yoğun antrenman sistemiyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çeçen, Çekya'da Dünya Şampiyonası için kota kovalayacaklarını dile getirerek, "Avrupa Şampiyonası'nın barajını geçtik şu anda. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

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