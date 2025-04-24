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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de Yale Üniversitesi, İsrailli bakanı protesto eden öğrenci grubunun statüsünü iptal etti

ABD'deki Yale Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i protesto etmesinin ardından "Yalies4Palestine" adlı grubunun resmi öğrenci topluluğu statüsünü iptal etti.

Nuri Aydın, Mücahit Oktay  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
ABD'de Yale Üniversitesi, İsrailli bakanı protesto eden öğrenci grubunun statüsünü iptal etti

İstanbul/New York

Yale Daily News'e göre üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Yale College Dekanlık Ofisi'nin tüm öğrenci organizasyonları için geçerli olan kurallarını açıkça ihlal eden Yalies4Palestine'ın resmi öğrenci organizasyonu statüsü kaldırılmıştır." denildi.

Grup, protestoyu kendilerinin organize etmediğini savunsa da üniversite, Yalies4Palestine'ın sosyal medya üzerinden katılım çağrısı yaptığını ve grubun eylemi sahiplenen kamuya açık bir açıklama yayımladığını belirtti.

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Yale yönetimi, ayrıca protesto sırasında "antisemitik davranış” iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Yale'de öğrenciler Ben-Gvir'i protesto etti

Okul kampüsünde 8 çadırla Filistin'e destek kampı kuran yüzlerce öğrenci, saatler süren protestoları sırasında "buradayız ve geceyi burada geçireceğiz" diye bağırmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi öğrencilerin, slogan atan aktivistlerin dibine kadar yaklaşarak kışkırtma girişiminde bulunduğu görülmüştü.

Yönetimin, saat 23.00'e kadar dağılmamaları halinde direnen öğrencilerin gözaltına alınabileceğini bildirmesi üzerine aktivist grup okul kampüsünü terk etmişti.

Geçen yıl üniversitenin kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı protestolarda 44'ü Yale öğrencisi 48 aktivist gözaltına alınmıştı.

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