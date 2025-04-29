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Dünya

TÜBA, Gazze protestoları nedeniyle ABD üniversitelerindeki baskılara tepki gösterdi

Türkiye Bilimler Akademisi, ABD üniversitelerinde Gazze'deki insani krizi protesto eden öğrenci ve akademisyenlerin karşılaştığı baskılarla ilgili, "Akademik özgürlük, küresel adaletsizliğe karşı mücadelede hayati mekanizmadır." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
TÜBA, Gazze protestoları nedeniyle ABD üniversitelerindeki baskılara tepki gösterdi

Ankara

TÜBA'dan yapılan açıklamada, Gazze'de ayladır süren saldırıların, "soykırım" boyutuna ulaşarak insanlığa karşı işlenen suç niteliği kazandığına işaret edildi.

Bu gerçeklerin dünya genelinde öğrencileri ve akademisyenleri insan onuru ve temel haklar savunusu adına seslerini yükseltmeye sevk ettiğini belirtilen açıklamada, buna karşın insani kaygılarını barışçıl yollarla dile getiren pek çok kişinin disiplin cezalarına, uzaklaştırmalara veya sansüre maruz kaldıkları vurgulandı.

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Yükseköğretim kurumlarının, evrensel insan haklarını savunmak amacıyla yapılan barışçıl ifade özgürlüğünü koruma görevini kararlılıkla sürdürmeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"TÜBA, ABD'deki üniversitelerin akademik alanların baskıdan korunması gerektiğine dair yaptığı çağrıları takdirle karşılamaktadır. Akademik özgürlük yalnızca kurumsal değer değil, demokratik toplumların temel taşı ve küresel adaletsizliklere karşı mücadelede hayati mekanizmadır. Adalet, barış ve insan hakları için çaba gösteren öğrenci, akademisyen ve akademik topluluklara desteğimizi ifade ediyoruz. Tüm ilgili tarafları, özellikle insani felaket dönemlerinde, üniversitelerin fikirlerin, etik kaygıların ve insani değerlerin korkusuzca ve herhangi cezalandırma endişesi olmaksızın ifade edilebildiği ortamlar olarak kalmasını temin etmeye davet ediyoruz."

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