Dolar
38.45
Euro
43.92
Altın
3,314.20
ETH/USDT
1,820.00
BTC/USDT
95,001.00
BIST 100
9,248.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığında, sivil hak önceliklerinin değişmesinin ardından 100 avukat işten ayrıldı

ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi Başkan Yardımcısı Harmeet Dhillon, Başkan Donald Trump yönetiminin sivil haklar alanındaki öncelikleri değiştirmesinin ardından 100'den fazla avukatın kurumdaki görevinden istifa ettiğini belirtti.

Yasin Yorgancı  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
ABD Adalet Bakanlığında, sivil hak önceliklerinin değişmesinin ardından 100 avukat işten ayrıldı

Ankara

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'li yayıncı Glenn Beck'in YouTube kanalında yayımlanan programına katılan Dhillon, avukatların işten ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dhillon, 1957 yılında "ırkçılığa karşı politika sürdürmesi" amacıyla kurulan Sivil Haklar Dairesinin Trump yönetimiyle birlikte "ırkçılıktan daha çok çeşitlilik politikalarına karşı savaşmak" amacını taşıyan kararlar almasının ardından, 100'ü aşkın avukatın "yeni önceliklerden doğan görevlerini yerine getirmek istememeleri" gerekçesiyle işlerinden ayrıldığını aktardı.

Yeni personeline net bir mesaj vermek istediğini vurgulayan Dhillon, "Bunlar başkanın öncelikleri. Biz de bu konulara odaklanacağız. Buna göre hareket edin." dedi.

ABD Adalet Bakanlığının internet sitesine göre, 1957 yılında kurulan Sivil Haklar Dairesi, ABD yasaları uyarınca ırk, renk, cinsiyet, engellilik, din, ailevi durum, etnik köken ve vatandaşlık durumuna dayalı ayrımcılığa karşı mücadele yürütüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nde "Stratejik Ortak" oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı
Kurtulmuş: Türkiye'nin yeni bir anayasayı sivillerin eliyle yapabilecek gücü vardır
Kadıköy'de İtalyan şefin oğlunun öldürülmesine ilişkin davada sanığa yaş tespiti yapıldı

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanlığında, sivil hak önceliklerinin değişmesinin ardından 100 avukat işten ayrıldı

ABD Adalet Bakanlığında, sivil hak önceliklerinin değişmesinin ardından 100 avukat işten ayrıldı

Fransız avukata göre, "terör" suçlaması Gazze'deki suçlara tepki verenlerin sesini kısmak için yapılıyor

İngiltere'de Hamas'ın "terör örgütü" listesinden çıkarılması için başvuru yapan avukatlar tehdit ediliyor

Trump, ABD gemilerinin Panama ve Süveyş kanallarından serbest geçişini istedi

Trump, ABD gemilerinin Panama ve Süveyş kanallarından serbest geçişini istedi
Kanada'da 28 Nisan'da yapılacak erken seçimlerin sonuçlarına Trump ile ilişkiler damga vuracak

Kanada'da 28 Nisan'da yapılacak erken seçimlerin sonuçlarına Trump ile ilişkiler damga vuracak
İsrail Savunma Bakanı, "neye mal olursa olsun" İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu

İsrail Savunma Bakanı, "neye mal olursa olsun" İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet