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Dünya

İsrail Savunma Bakanı, "neye mal olursa olsun" İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'a yönelik saldırı tehdidini yineleyerek "neye mal olursa olsun İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceklerini" belirtti.

Burak Dağ  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
İsrail Savunma Bakanı, "neye mal olursa olsun" İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu

Kudüs

İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarının Donald Trump tarafından reddedildiği iddialarının dün basına yansımasının ardından Savunma Bakanı Katz, İran'ın nükleer tesislerine saldırı mesajı verdi.

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Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ilgili tüm taraflarla İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyecek net bir politika yürütmeye kararlı olduklarını savunan Katz, İran'a saldırı düzenleyebileceklerine işaret etti.

İran'a saldırı planlarının tartışıldığı dönemde, İsrail devlet televizyonu KAN dün, ABD'nin sığınak delici bomba taşıyan 9 nakliye uçağıyla ülkeye askeri mühimmat sevkiyatı yaptığını bildirmişti.

Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddettiği iddia edilmişti

The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayıs ayında İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği" yönündeki haberi yalanlamamıştı.

Trump ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söylemişti.

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