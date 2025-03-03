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Dünya, Ramazan 2025

ABD'deki Times Meydanı'nda bir araya gelen Müslümanlar teravih namazı kıldı

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Müslümanlar, iftar yaptıktan sonra teravih namazı kıldı.

Sercan İrkin  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
ABD'deki Times Meydanı'nda bir araya gelen Müslümanlar teravih namazı kıldı Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

İstanbul

Müslümanlar, ramazan ayı dolayısıyla eyaletin ünlü Times Meydanı'nda bir araya geldi.

Aralarında her yaştan Müslümanın bulunduğu grup, burada akşam namazını kıldıktan sonra birlikte oruç açtı.

Daha sonra farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, saf tutarak teravih namazını kıldı.

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