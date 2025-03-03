ABD'deki Times Meydanı'nda bir araya gelen Müslümanlar teravih namazı kıldı
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Müslümanlar, iftar yaptıktan sonra teravih namazı kıldı.
İstanbul
Müslümanlar, ramazan ayı dolayısıyla eyaletin ünlü Times Meydanı'nda bir araya geldi.
Aralarında her yaştan Müslümanın bulunduğu grup, burada akşam namazını kıldıktan sonra birlikte oruç açtı.
Daha sonra farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, saf tutarak teravih namazını kıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.