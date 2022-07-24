Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,548.30
BTC/USDT
22,482.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki rakibinden kalp cerrahı Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya

Dildar Baykan Atalay   | 24.07.2022
ABD'deki rakibinden kalp cerrahı Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya

Washington

ABD'nin Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman, Öz'ün 30 yıldır New Jersey'de yaşadığını belirterek, "Öz'ün ismi New Jersey Şöhretler Kaldırımına yazılsın" temalı bir imza kampanya başlattı.

ABD'de 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken Pennsylvania'dan Demokrat Senatör adayı Fetterman, Öz'e uzun yıllardır New Jersey'de oturup Pennsylvania'dan aday olması üzerinden eleştiriler getirmeyi sürdürüyor.

Fetterman, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında, "Hepimiz Öz'ün New Jerseyli olmaktan ne kadar gurur duyduğunu biliyoruz. Öz, burada yaklaşık 30 yıldır yaşayan New Jerseyli bir ünlü. Bu adam 2020 seçimlerinde dahi New Jersey'de oy kullandı." ifadelerini kullandı.

Kampanyada, Öz'ün isminin eyaletteki "Şöhretler Kaldırımı"na yazılması gerektiği kaydedildi.

Öz'ün New Jersey'deki evinin önünden ay başında bir video yayımlayan Fetterman'ın seçim ekibi, burada kinayeli bir şekilde, "Yeni bir iş ve kişilik için New Jersey'den Pennsyvania'ya taşındığınızı duyduk. İnsan neden New Jersey'i bırakmak ister bilmiyoruz. Sizi çok özleyeceğiz." mesajına yer vermişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu
SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Terör, Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyanın geleceğine bir suikasttir
'İyilik Rengi' yardım faaliyetleriyle çocukların yüreğine dokunuyor

Benzer haberler

ABD'deki rakibinden kalp cerrahı Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya

ABD'deki rakibinden kalp cerrahı Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya

ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü

ABD ordusunun Zephyr İHA'sı 36 gün havada kalarak kendi rekorunu kırdı

Blinken, Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması için Türkiye ve BM'yi takdir etti

Blinken, Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması için Türkiye ve BM'yi takdir etti
Sullivan, Ukrayna’ya uzun menzilli füze vermeyeceklerini açıkladı

Sullivan, Ukrayna’ya uzun menzilli füze vermeyeceklerini açıkladı
ABD, Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık ek silah yardımı yapacak

ABD, Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık ek silah yardımı yapacak