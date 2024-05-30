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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'deki Princeton Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesinde öğrenciler, mezuniyet töreninde Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Aynur Şeyma Asan, Ecem Şahinli Ögüç  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
ABD'deki Princeton Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek gösterisi

Ankara

Rektör Christopher Eisgruber'ın okulun 277. mezuniyet törenindeki konuşması sırasında yaklaşık 70 öğrenci, ayağa kalkarak rektöre sırtını döndü. Tören sırasında çoğu kefiye takan 15'ten fazla öğrenci de salonu terk etti.

Tören salonunda "İsrail bombalıyor, Princeton ödüyor" gibi üniversitenin İsrail ile ilişkisini eleştiren pankartlar açıldı.

Wayne State Üniversitesinde polis müdahalesi

Öte yandan, Michigan eyaletindeki Wayne State Üniversitesinde kurulan Filistin'e destek kampına polis müdahale etti.

ABD'de yayın yapan WXYZ-TV kanalındaki habere göre, polis, okul kütüphanesinin yakınlarında, üniversitenin İsrail ile bağlantılı yatırımlarının durdurulması talebiyle kurulan kamptaki çadırları kaldırmaya başladı.

Göstericiler, "çevik kuvvet kıyafeti" giyen polise, "Burada bir isyan yok. Neden bu kıyafetleri giydiniz?" şeklinde tepki gösterdi.

Daha sonra kampüste yürüyüş düzenleyen göstericilerden bazıları ile polis arasında arbede yaşandı.

Üniversite sözcülerinden Matt Lockwood, "defalarca çadırlarını kaldırmalarını söylemelerine rağmen göstericilerin buna uymadığını" savundu.

Stanford Üniversitesi

California eyaletindeki Stanford Üniversitesinden yaklaşık 100 öğrenci ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan ve kampüse girişi yasaklanan bir öğrenciye yönelik suçlamaların da düşürülmesini talep etti.

ABD'de başlayan kampüs gösterileri dünyaya yayıldı

Columbia Üniversitesinde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesindeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.

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