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Dünya

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye'nin ateşkese vardığını duyurdu

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Irmak Akcan  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye'nin ateşkese vardığını duyurdu Fotoğraf: Abdulkarem Al-Mohammad/AA

Ankara

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.,

"Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Suriye ve İsrail yönetimlerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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