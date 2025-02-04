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Dünya

ABD'deki California Üniversitesine "ırk ayrımcılığı" suçlamasıyla dava açıldı

ABD'deki California Üniversitesi hakkında, "üniversiteye kabullerde siyahi ve Latin Amerika kökenli adaylara öncelik vererek ırk ayrımcılığı yaptığı" suçlamasıyla dava açıldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
ABD'deki California Üniversitesine "ırk ayrımcılığı" suçlamasıyla dava açıldı

Ankara

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ırk ayrımcılığına karşı kurulan bir öğrenci grubu, California Üniversitesine dava açtı.

Üniversitenin "siyahi ve Latin Amerika kökenli adaylara öncelik vererek ırk ayrımcılığı" yaptığını öne süren öğrenciler, kabul sürecinde ırkın dikkate alınmamasını talep etti.

California Üniversitesi Sözcüsü ise kabul sürecinde ırkın bir değerlendirme etmeni olmadığını, ırk ve etnik köken bilgilerinin istatistiksel veriler için toplandığını söyledi.

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