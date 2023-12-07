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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı

ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş ile sivil toplum örgütü temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazarak Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes için çağrıda bulundu.

Hakan Çopur  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
ABD'de yüzlerce Yahudi kuruluş temsilcisinden Biden'a Gazze'de ateşkes çağrısı

Washington

Aralarında Jewish Voice for Peace, IfNotNow ve J Street gibi önde gelen Yahudi kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda kuruluşun temsilcisi, Biden'e yazdıkları mektupta Gazze'de ateşkesin yanı sıra esirlerin serbest bırakılması ve Filistin'de iki devletli çözüm için siyasi adım atılması gerektiğini dile getirdi.

"Ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kolektif güvenliğini ve özgürlüğünü güvence altına alacak uzun vadeli siyasi çözüm çağrısı için bir araya geldik." ifadesinin yer aldığı mektupta, çok sayıda Yahudi din adamının isminin de bulunması dikkati çekti.

Dün Beyaz Saray'da görev yapan stajyerler Biden'a bir mektup göndererek Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrı yapmıştı.

Geçen ay da Biden yönetimine bir mektup yollayan 400'den fazla eski ve halen görevdeki yetkililer, Gazze'de acil ateşkes için yönetimin İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

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