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Dünya

ABD'de yaşayan Türklerden Washington Büyükelçisi Kılıç'a veda organizasyonu

ABD'de yaşayan Türkler, bir süre sonra görev süresi dolacak olan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç için veda organizasyonu gerçekleştirdi.

Hakan Çopur   | 04.02.2021
ABD'de yaşayan Türklerden Washington Büyükelçisi Kılıç'a veda organizasyonu

Washington

ABD'de kurulmuş Türk derneklerinin ortak katkılarıyla gerçekleştirilen ve Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çevrim içi düzenlenen organizasyona ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kişi katıldı.

Düzenleme komitesinde Murat Güzel, Mustafa Tuncer, Sıtkı Kazancı, Yurter Özcan ve Sevil Atasoy'un yer aldığı programın moderatörlüğünü de Güzel yaptı.

Teker teker söz alan ve Büyükelçi Serdar Kılıç'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, Kılıç ile aralarındaki güçlü bağların çok değerli olduğunu vurguladı.

Birçok katılımcı, Kılıç'ın Washington'daki görev süresi boyunca hem diplomatik olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini layıkıyla temsil ettiğini hem de ülkenin dört bir yanında yaşayan farklı kesimlerden Türkleri daha fazla bir araya getirecek önemli adımlar attığını belirtti.

Büyükelçi Kılıç'la yaşadıkları anıları da hatırlatan katılımcıların çoğu, 2015'te Washington caddelerinde, sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yapılan ve 10 binden fazla kişinin Türk bayraklarıyla gerçekleştirdiği yürüyüşü unutamadıklarını dile getirdi.

"Amerika'daki Türkler olarak birlik olmak ve kenetlenmek zorundayız"

Katılımcıların duygu ve düşüncelerini aktarmalarının ardından söz alan Büyükelçi Kılıç, Washington'da görev yapmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

ABD'deki Türk diasporasının güçlü ve birlik içinde olmasının önemine işaret eden Kılıç, "Amerika'daki Türkler olarak birlik olmak ve kenetlenmek zorundayız. Siyasi görüş, etnik köken ya da mezhep farklılığının bizi ayırmasının lüksünü yaşayabilecek bir toplum değiliz. Bir olmamız, birlik olmamız ve diri olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da ABD'nin YPG/PKK'ya desteği sürecinde de Washington'da her türlü mücadeleyi verdiklerini kaydeden Kılıç, bu mücadelelerin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

2015'teki organizasyona da atıf yapan ve o günkü birlik ruhunun ABD'deki Türkler için çok değerli olduğunu kaydeden Kılıç, Türk bayrağını gururla dalgalandırmak için birlikte çalıştığı herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Kılıç, ABD'nin başkenti Washington'da bir Türk büyükelçisi olsa da ABD'nin dört bir yanında yaşayan her bir Türk'ün ülkesinin elçisi olduğunu sözlerine ekledi.

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