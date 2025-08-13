Dolar
40.74
Euro
47.75
Altın
3,362.34
ETH/USDT
4,685.60
BTC/USDT
120,463.00
BIST 100
10,952.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü Köyü yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

ABD'de Ulusal Muhafızların Washington'da konuşlanması hafta sonuna kadar tamamlanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "başkent Washington'da güvenliği yeniden sağlamak" gerekçesiyle ilan ettiği kamu güvenliği acili durumunun ardından Ulusal Muhafızların hafta sonuna kadar şehre konuşlanmalarının tamamlanacağı belirtildi.

Yasin Yorgancı  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
ABD'de Ulusal Muhafızların Washington'da konuşlanması hafta sonuna kadar tamamlanacak

Ankara

NBC News'ün haberine göre, üst düzey askeri yetkililer, ABD Kongre Binası'nın doğu tarafına yerleşmeye başlayan Ulusal Muhafızlara ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililerden biri, bu haftanın sonuna kadar 800 kadar Ulusal Muhafız'ın şehre konuşlanarak görevlerine başlamış olacaklarını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili ise muhafızların özellikle "kalabalık yönetimi, çevre kontrolü, güvenlik ve kolluk kuvvetleri için iletişim desteği" gibi görevlerde bulunacaklarını ve çoğu durumda ateşli silah taşımayacaklarını belirtti.

Trump'ın imzaladığı kararnamede, konuşlanmanın "Columbia bölgesinde kanun ve düzen koşullarının yeniden sağlandığı" tespit edildiğinde sona ereceği belirtilirken, askerlere 25 Eylül'e kadar konuşlandırılacaklarının bildirildiği aktarıldı.

Ulusal Muhafızların şehirdeki Washington anıtı dahil olmak üzere çeşitli tarihi yerlerde konuşlandığı görülüyor.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABC News'e verdiği demeçte, "Bu bizim görevimizin bir parçası, ulusal anıtlara gitmek ve orada bulunmak." dedi.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Kolasından ölü arı çıkan kişi, ABD'li küresel firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattı
Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı

Benzer haberler

ABD'de Ulusal Muhafızların Washington'da konuşlanması hafta sonuna kadar tamamlanacak

ABD'de Ulusal Muhafızların Washington'da konuşlanması hafta sonuna kadar tamamlanacak

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisinin ardından pozitif seyrediyor

Trump, Putin'le görüşmesi öncesinde Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi toplantıda buluşacak

Beyaz Saray, Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden ümitli

Beyaz Saray, Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden ümitli
Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı
Her parlayan şey altın değildir: Trump'ın yeni ticaret anlaşmalarının kapsamı ve sürdürülebilirliği

Her parlayan şey altın değildir: Trump'ın yeni ticaret anlaşmalarının kapsamı ve sürdürülebilirliği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet