ABD'de Ulusal Muhafızlara silahlı saldırının şüphelisi Lakanwal suçsuz olduğunu savundu
ABD'de geçen hafta başkent Washington'da düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal, suçsuz olduğunu savundu.
Ankara
New York Times'ın haberine göre, 29 yaşındaki şüpheli Lakanwal, yaraları nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden Washington Yüksek Mahkemesinde düzenlenen duruşmaya çevrim içi katıldı.
Duruşmada savcılar, şüpheli Lakanwal'ın birinci derece cinayet, öldürme kastıyla saldırı, ateşli silah bulundurma ve şiddet suçu sırasında ateşli silah bulundurmaktan suçlanacağını bildirdi.
Yüksek Mahkeme Sulh Hakimi Renee Raymond, duruşmadaki konuşmasında Lakanwal aleyhindeki davanın "son derece güçlü" olduğunu bildirdi.
Kefaletle salıverilme ihtimali
Raymond, "Gündüz vakti silahlı şekilde beklerken, aralarında öldürülen ve yaralanan Ulusal Muhafızların da bulunduğu bir grup kolluk kuvvetini görünce onlara doğru yönelip ateş etmeye başladığına dair video görüntüleri var." ifadesini kullandı.
Saldırı koşullarının, Lakanwal'ın serbest bırakılmasını sağlayacak "hiçbir kombinasyonu oluşturmadığını" kaydeden Raymond, şüphelinin kefaletle serbest bırakılmaması gerektiği sonucuna varıldığını bildirdi.
Saldırı
Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını duyurmuştu.
ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal, vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.
Pirro, şüpheli Lakanwal'ın yaralarının iyileşmesinin beklendiğini ve hükümetin idam cezası isteyip istemeyeceği kararının tercihinin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'ye bırakılacağını belirtmişti.
Saldırıda Beckstrom hayatını kaybederken, Wolfe'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.
CIA bağlantısı
Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.