Dünya

ABD'de güneş patlamasının ardından "jeomanyetik fırtına" uyarısı yapıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), pazar günü meydana gelen güneş patlamasının ardından "jeomanyetik fırtına" uyarısı yaptı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
ABD'de güneş patlamasının ardından "jeomanyetik fırtına" uyarısı yapıldı

Ankara

NASA'nın internet sitesinden, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile yapılan ortak açıklamada, 30 Kasım'da güçlü güneş patlaması meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, güneş patlamasının radyo sinyallerini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği ifade edildi.

NOAA, güneşte meydana gelen patlamanın etkileri nedeniyle yarın "orta seviye" jeomanyetik fırtınaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Kurum, tahminlerde belli ölçüde belirsizlik bulunduğunu vurgulayarak, fırtınanın bugün de etkili olabileceğine işaret etti.

