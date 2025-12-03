ABD Başkanı Trump, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile "çok verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını bildirdi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trump, "görüşmenin çok verimli geçtiğini" kaydederek, görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Brezilya'ya uyguladıkları yaptırımları da ele aldıklarını ifade eden Trump, Lula da Silva ile Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptıkları görüşmenin, daha sonraki pozitif diyalog zeminini hazırladığını vurguladı.
ABD Başkanı Trump, "Kendisiyle yakında yeniden görüşmeyi ve konuşmayı dört gözle bekliyorum. Bu yeni kurulan ortaklıktan çok güzel sonuçlar çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.