Dünya

Trump, Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalanan tüm belgelerin "geçersiz" olduğunu bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalanan tüm belgelerin artık "geçersiz" hükmünde olduğunu açıkladı.

Hakan Çopur  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Trump, Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalanan tüm belgelerin "geçersiz" olduğunu bildirdi

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde alınan kararlarla ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Trump, Biden döneminde "otomatik e-imza" ile imzalandığını savunduğu tüm resmi belgelerin artık geçersiz olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otopen' (otomatik e-imza) ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüz, geçersiz ve hiçbir yasal etkisi olmayan işlemler olarak ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, aynı dönemde Biden tarafından imzalanmış af kararlarının da artık hukuken geçersiz olarak sayıldığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra yaptığı birçok açıklamada, Biden'ın ilgili yasal belgeleri bizzat kendisi tarafından değil, "otomatik e-imza" ile imzalandığını savunuyordu.

