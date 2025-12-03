Dolar
Dünya

Trump'ın Netanyahu'ya Gazze ve Suriye konularında baskı yaptığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Suriye'ye saldırıların durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ilerletilmesi için baskı yaptığı öne sürüldü.

Burak Dağ  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Trump'ın Netanyahu'ya Gazze ve Suriye konularında baskı yaptığı iddia edildi

Kudüs

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ABD'li üst düzey iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebine ilişkin daha fazla yardım istemesi üzerine Suriye ve Gazze Şeridi’ne ilişkin baskı yaptı.

ABD'li yetkililere göre, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebine ilişkin daha fazla yardım istemesi üzerine Trump, elinden geleni yaptığını söyledi.

Af konusunu ilerleyen görüşmelerde tekrar ele alma konusunda mutabık kalan ikilinin akabinde ABD ve İsrail yönetimlerinin anlaşmazlık yaşadığı başlıkları konuştuğu belirtildi.

Trump'ın, Gazze'de ateşkesin sonraki aşamalarına geçilmesi hususunda Netanyahu'ya "daha iyi bir ortak" olması gerektiği uyarısında bulunduğu, İsrail Başbakanının ise "elinden gelenin en iyisini yaptığını" söylediği aktarıldı.

Trump'ın, Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde mahsur kalan Filistinlilerin "neden teslim olmalarına izin vermek yerine öldürdüklerini" sorduğu, Netanyahu'nun ise söz konusu Filistinlilerin "silahlı ve tehlikeli" olduğunu ve bu nedenle hedef alındığını iddia ettiği kaydedildi.

İsrail'in Suriye’ye yönelik saldırılarına açıkça karşı çıktığını belirten Trump'ın, Netanyahu'ya "sakin olması ve Suriye'nin yeni yönetimini kışkırtabilecek eylemlerden kaçınması gerektiği" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Netanyahu gün içinde Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürmüştü.

"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savunmuştu.

Netanyahu'nun Suriye ile anlaşma çıkışının ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Refah'ta mahsur kalan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

