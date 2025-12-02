Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ABD'ye geldiğini iddia ettiği uyuşturucu trafiğini engellemek için denizdeki botların yanı sıra "gerekirse Venezuela topraklarını da vurabileceklerini" söyledi.

Hakan Çopur  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
ABD Başkanı Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve canlı yayında yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ordusunun Venezuela üzerinde artırdığı baskıyı ve Karayipler bölgesinde "uyuşturucu taşıdığı iddia edilen" botlara yönelik saldırıları değerlendirdi.

Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını anlatan Trump, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini belirtti.

Trump, "(Venezuela açıklarındaki) O gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi (Venezuela) topraklarına da saldırı yapacağız. Artık denizden gelen çok az şey var, sanırım yüzde 90'ından fazlasını yok ettik." diye konuştu.

ABD Başkanı, "Karadan da bu saldırıları başlatacağız, biliyorsunuz, karada saldırı çok daha kolay. Onların kullandıkları rotaları biliyoruz, onlar hakkında her şeyi biliyoruz, nerede yaşadıklarını biliyoruz ve çok yakında buna da başlayacağız. Bunu (uyuşturucuları) üreten ve ülkemize satan herkes bu saldırıya maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela ve Kolombiya'nın adını birkaç kez daha anan Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savundu.

Hegseth'ten ikinci saldırı düzenlenen gemi konusunda açıklama

Öte yandan Trump, 2 Eylül'de Venezuela açıklarında "uyuşturucu taşıdığı" iddia edilen bir gemiye ikinci saldırı emri vererek, bu saldırıda ilk saldırıdan sonra yanan gemiye tutunan iki kişinin öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin soruları da yanıtladı.

ABD Başkanı, uyuşturucu ile mücadele konusunda Pentagon'u ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'i tam yetkiyle yetkilendirdiğini ve söz konusu saldırıların arkasında olduğunu belirtti.

İlk saldırıdan kurtulan iki yaralının ikinci saldırıda öldürüldüğü konusunda detayları bilmediğini anlatan Trump, bununla birlikte saldırının ilgili yasalara uygun olduğunu savundu.

Savunma Bakanı Hegseth de ikinci saldırıya görevdeki Amiral Frank Bradley'nin tamamen yetkili olduğunu ve yaralılar olduğu detayını o anda bilmelerinin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde, ABD donanmasına bağlı askeri unsurların, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir gemiye 2 Eylül günü bir saldırı düzenlediği ve ilk saldırıdan yaralı olarak kurtulup gemiye tutunan iki kişinin ikinci saldırıda öldürüldüğü iddia edilmişti.

