Dolar
42.48
Euro
49.41
Altın
4,205.85
ETH/USDT
3,011.50
BTC/USDT
91,898.00
BIST 100
11,123.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy: Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini belirterek, "Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Zelenskiy: Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak

Kiev

Zelenskiy Dublin'e yaptığı ilk resmi ziyaret sırasında, İrlanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmayı Telegram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, ABD'nin, savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planını görüşmek için Rusya'da bulunduklarını hatırlatan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, Rusya'daki görüşmelerinin ardından Amerikan heyetinden sinyal bekleyecek. ABD heyeti, görüşmelerin hemen ardından bizimle raporu paylaşmak istiyor. Bir sonraki adımlar bu sinyallere bağlı."

Ukrayna'nın, Moskova'da yapılan görüşmelerden sonra ABD heyetinden "adil bir sinyal" alması durumunda çalışmaları sürdürmek istediklerini aktaran Zelenskiy, "Tüm sinyalleri almaya hazırım, Başkan (Donald) Trump ile görüşmeye hazırım. Her şey bugünkü görüşmelere bağlı." dedi.

"Rusya'nın hedeflerinin değiştiğinden emin değilim"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını aktaran Zelenskiy, barışın sağlanması durumunda Rusya'nın bir daha ülkesine saldırmaması gerektiğini belirtti.

ABD'nin de bu savaşın sona ermesini istediğini ifade eden Zelenskiy, "Bu savaşı bitirmeliyiz ki Rusya bir yıl içerisinde tekrar bir işgalle gelmesin. Ülkemizi işgal etme hedeflerine ulaşamadılar. Ancak hedeflerinin değiştiğinden emin değilim." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna'nın arkasından hiçbir oyunun oynanmaması önemli"

Savaşın sona ermesi için alınacak kararların "kolay" olmayabileceğini ifade eden Zelenskiy, "Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl meselenin karar vermenin değil, savaşın adil bir şekilde sonlandırılması olduğunu belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

"Neler olduğunu anlıyoruz. Kiminle uğraştığımızı biliyoruz. Mesele karar almanın zor olması değil. Ben karar verebiliyorum. Her şeyin adil ve açık olması önemlidir. Ukrayna'nın arkasından hiçbir oyunun oynanmaması önemlidir."

Toprak bütünlüğü konusunun kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, bu nedenle somut ve güvenilir garantilere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbe'de Türk iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Genç ve dinamik nüfus ülkenin rekabet gücünü artıran stratejik bir değerdir
İstanbul'da "Kudüs ve Gazze Ekseninde Filistin ve Siyonizm Meselesi" seminer programı başladı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "çok güvendiğini" belirtti

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "çok güvendiğini" belirtti

Zelenskiy: Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak

Suudi Arabistan ve Rusya vize muafiyeti anlaşması imzaladı

Trump'ın Netanyahu'ya Gazze ve Suriye konularında baskı yaptığı iddia edildi

Trump'ın Netanyahu'ya Gazze ve Suriye konularında baskı yaptığı iddia edildi
ABD Başkanı Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi

ABD Başkanı Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi
Epstein mağdurları, Senatör Wyden’ın belgelerin Senato’ya iletilmesine yönelik teklifini destekledi

Epstein mağdurları, Senatör Wyden’ın belgelerin Senato’ya iletilmesine yönelik teklifini destekledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet