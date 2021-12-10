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Dünya

ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre baskını kayıtlarının açıklanmasına karar verdi

ABD’de temyiz mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınına ait başkanlık kayıtlarının Temsilciler Meclisi özel komitesiyle paylaşılmasına karar verdi.

Betül Yürük   | 10.12.2021
ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre baskını kayıtlarının açıklanmasına karar verdi

New York

ABD’de temyiz mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınına ait başkanlık kayıtlarının Temsilciler Meclisi özel komitesiyle paylaşılmasına karar verdi.

Başkent Washington DC’deki temyiz mahkemesi, Trump'ın, baskına ilişkin başkanlık kayıtlarının özel komite ile paylaşılmaması yönündeki başvurusunu inceleyip karara vardı.

3 yargıçlı temyiz mahkemesi, Trump'ın temyiz başvurusunu reddedip, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin başkanlık kayıtlarının Temsilciler Meclisi özel komitesiyle paylaşılmasına hükmetti.

Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, ağustos ayında Trump’a ait olay günü gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, e-postalar, danışmanlarıyla yazışmaları gibi tüm başkanlık faaliyetlerini içeren belgelere erişim talebinde bulunmuştu. Trump ise ekim ayında söz konusu belgelerin paylaşılmaması için dava açmıştı.

Trump'ın avukatları bu talebin yasal olmadığını, ayrıca Kongrenin başkanlık kayıtlarına erişmesine izin verilmesinin, gelecekteki başkanların yürütme imtiyazına zarar vereceğini savunarak bunun önlenmesini savunmuştu.

Federal mahkeme, 10 Kasım'da belgelerin paylaşılması yönünde Trump'ın aleyhine karar vermiş, bunun üzerine, Trump temyiz mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Temyiz mahkemesi, Trump'a Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunması için 14 gün süre tanıdı, bu nedenle Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi bu süreçte belgelere hemen erişemeyecek.

6 Ocak’ta ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

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