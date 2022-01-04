Dolar
13.11
Euro
14.81
Altın
1,801.50
ETH/USDT
3,731.90
BTC/USDT
46,113.00
BIST 100
1,926.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor

ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor.

Betül Yürük   | 04.01.2022
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor

New York

Kahve devi Starbucks, ABD'deki yaklaşık 220 bin çalışanından Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadıklarını 10 Ocak'a kadar bildirmelerini istedi.

Starbucks çalışanları aşı yaptırmamaları durumunda her hafta negatif test sonucu getirmek zorunda kalacak.

Starbucks Operasyon Direktörü John Culver, yaptığı açıklamada, bunun salgının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duruma göre ilave önlemlere başvurabileceklerini ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor
Kanada'nın en büyük eyaletinde Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi
Fransa, hızla artan Omicron varyantına karşı alarma geçti

Benzer haberler

ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor

ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor

ABD'de yılın ilk çalışma günü 2 bin 600 uçuş iptal edildi

ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi

İsviçre'nin ABD'ye iade ettiği Rus, Kremlin'in 'kara kutusu' çıktı

İsviçre'nin ABD'ye iade ettiği Rus, Kremlin'in 'kara kutusu' çıktı
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
'Nükleer Silahlı Devletler'den 'nükleer savaş ve silah yarışının önlenmesi' çağrısı

'Nükleer Silahlı Devletler'den 'nükleer savaş ve silah yarışının önlenmesi' çağrısı