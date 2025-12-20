ABD'de profesör cinayetinin ve üniversite saldırısının şüphelisinin otopsi raporu yayımlandı

Dolar
Dünya

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırının şüphelisi Valente'nin otopsi raporu yayımlandı.

Ayşe İrem Çakır  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Ankara

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Claudio Neves Valente'nin yetkililerce bulunmadan 2 gün önce öldüğü ortaya çıktı.

The New York Times'ın haberine göre, MIT Profesörü Loureiro ile Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırının şüphelisi Valente'nin otopsi raporu yayımlandı.

Valente'nin intihar ettiğinin kesinleştiği belirtilen raporda, şüphelinin ölümünün yetkililerce 19 Aralık'ta New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunmadan 2 gün önce gerçekleştiği kaydedildi.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan (ATF) yapılan açıklamada da Valente'nin bulunduğu depoda ele geçirilen silahların, Brown Üniversitesi'ndeki saldırı ve Loureiro cinayetinde kullanılan silahlarla eşleştiği belirtildi.

Kampüste silahlı saldırı

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Söz konusu iki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente, 19 Aralık'ta New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunmuş ve yetkililer şüphelinin kendisini öldürdüğünü tespit etmişti.

Yetkililer, Valente'nin eski bir Brown öğrencisi olduğunu belirtmiş, Loureiro ile Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığı bilgisini paylaşmıştı.

