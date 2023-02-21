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Dünya

ABD'de metal fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir metal işleme fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Islam Doğru   | 21.02.2023
ABD'de metal fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Jintak Han - AA

New York

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Oakwood Köyü'nde bulunan I. Schumann metal işleme fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu fabrikada yangın çıktı.

Yangın çevrede korkuya neden olurken, patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Fabrika yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamanın nedeninin bilinmediği, incelemeler devam ederken, önceliğin kazadan etkilenen kişilerin yaralarının sarılması olacağı kaydedildi.

Patlama ile yaklaşık 200 metre çapında etrafa saçılan parçalar araç ve yapılara zarar verirken, patlamanın ardından çıkan yangının dumanının da kilometrelerce öteden görülebildiği bildirildi.

Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarında, 3 Şubat’ta kimyasal madde taşıyan bir trenin raydan çıkarak kaza yapması da çevre felaketine neden olmuş, ülke gündeminde uzun süre tartışılmıştı.

Tren kazası sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılması nedeniyle tahliye edilen bölge sakinleri, 3 gün boyunca evlerine dönememişti.

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