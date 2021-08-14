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Dünya

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların yarıdan fazlası aşılamanın düşük olduğu eyaletlerde

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılanların yüzde 50'den fazlası aşılama oranlarının düşük olduğu 8 eyalette bulunuyor.

Betül Yürük   | 14.08.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların yarıdan fazlası aşılamanın düşük olduğu eyaletlerde

New York

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid -19 yüzünden hastaneye kaldırılanların yüzde 51'i Texas, Florida, Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi ve Nevada eyaletlerinde bulunuyor.

Alabama ve Mississippi ise yüzde 35 ile ülkedeki en düşük aşılama oranına sahip eyaletler arasında yer alıyor.

Mississippi eyaletinde Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılan yaklaşık bin 500 kişiden bin 300'ünü aşı yaptırmayanlar oluşturuyor.

Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele koordinatörü Jeff Zients, vaka sayılarının hızla artışına ilişkin yaptığı açıklamada, son bir haftada Florida'daki vaka sayılarının 30 eyaletteki vakaların toplamını geçtiğini söyledi.

Zients, sadece Florida ve Texas'ta Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanların ise ülke genelindeki toplam rakamın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine dayanarak Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre ise Kovid-19'a karşı tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azı virüs kaptı.

Kovid-19 vakalarının yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin ise yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

Kovid-19 aşısı yaptıranların sadece yüzde 0,004'ünden azı virüs nedeniyle hastaneye başvururken yüzde 0,001'den az kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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