Dolar
34.23
Euro
37.48
Altın
2,608.62
ETH/USDT
2,418.30
BTC/USDT
61,080.00
BIST 100
9,132.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Kongre yarışında Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar avantajlı

ABD'de, 5 Kasım'da başkanlık seçimleriyle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde güncel anketlere göre Cumhuriyetçiler Senato'da, Demokratlar ise Temsilciler Meclisi'nde az farkla önde gözüküyor.

Hakan Çopur  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
ABD'de Kongre yarışında Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar avantajlı

Washington

Ülkede 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, aynı gün yapılacak Kongre seçimleri de Amerikan siyasetinin yeni dönemde seyrini belirleyecek.

435 sandalyeye sahip Temsilciler Meclisi'nin tamamının, 100 sandalyeli Senato'nun ise 34'ünün seçimlerde oylanacağı Kongre yarışı, başkanlık seçimleriyle birlikte politika gündemindeki yerini koruyor.

2022'deki Kongre ara seçimlerinden sonra ortaya çıkan tabloda Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde 220 sandalye ile çoğunluğa sahip, buna mukabil Demokratların 212 sandalyesi bulunuyor.

Senato'da ise (bağımsızlarla birlikte toplam) 51 sandalyeye sahip Demokratlara karşı Cumhuriyetçilerin 49 Senatörü bulunuyor.

Güncel anketlerdeki projeksiyonların gerçekleşmesi durumunda hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun diğer partiye geçmesi ve Beyaz Saray'da kim başkan olursa olsun Kongre denkleminin yeniden oluşması mümkün gözüküyor.

Senato'da avantaj Cumhuriyetçilerde

Senato'da Demokratlarla birlikte hareket eden ve yeniden seçime girmeyeceğini açıklayan bağımsız Senatör Joe Manchin'in eyaleti Batı Virginia'da, Cumhuriyetçi adayın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sadece Manchin'in koltuğunun Cumhuriyetçilere geçmesi bile Senato'da 50-50 eşitlik durumunu getirecek ve bu durumda ABD'nin yeni başkan yardımcısı, Senato başkanı olarak, eşitlikle sonuçlanan oylamalarda oy kullanarak dengeyi değiştirebilecek.

Ancak güncel anketlere göre Cumhuriyetçiler, yeniden kazanmak için yarışa gireceği 11 sandalyenin tamamını kazanmaya oldukça yakın gözüküyor.

Buna karşılık Demokratlar ise toplam 23 sandalyeyi yeniden kazanmak için yarışa girecekler ve bu eyaletlerden Montana, Arizona, Michigan, Ohio ve Pennsylvania gibi eyaletlerdeki bazı sandalyelerden en az birini kaybedebilecekleri öngörülüyor.

Özellikle Montana'da Demokrat Senatör Jon Tester'ın koltuğunu Cumhuriyetçi rakibi Tim Sheehy'ye kaptırmasının yüksek olasılık olduğu belirtiliyor.

Mevcut projeksiyonların gerçekleşmesi durumunda Cumhuriyetçilerin Senato'dan en az 51 sandalye ile çoğunluğu ele geçirebileceği kaydediliyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunluğu alabilir

Senato'daki durumun aksine, güncel anketlere göre Demokratlar, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu yeniden ele geçirebilir.

Temsilciler Meclisi'nde halen 214 sandalyeye sahip olan Demokratların, meclisteki çoğunluğu Cumhuriyetçilerden alabilmesi için en az 4 sandalyeyi daha kazanmaları gerekiyor.

Mevcut projeksiyonlara göre Demokratlar, 2020 yılında Joe Biden'ın kazandığı Pennsylvania, Michigan, Arizona ve Wisconsin gibi kritik eyaletlerdeki ilgili bölgelerde yarışı kazanmaya daha yakın.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Demokratların az farkla da olsa Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri alması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bab-ı Ali Okulunun son dersinde "Dezenformasyon ve Etik" konuşuldu
Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne ilişkin şüphelilerin tutuklulukları sürecek
Bakan Kurum: Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Benzer haberler

ABD'de Kongre yarışında Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar avantajlı

ABD'de Kongre yarışında Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar avantajlı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile gaz hattı kapasitesinin artması gerektiğini bildirdi

ABD Adalet Bakanlığı: Seçim günü saldırı düzenlemeyi planlayan bir kişi yakalandı

Milton'a hazırlanan ABD'yi yakın geçmişte de büyük kasırgalar vurdu

Milton'a hazırlanan ABD'yi yakın geçmişte de büyük kasırgalar vurdu
Eski ABD başkanı Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a saldırılar nedeniyle tebrik etti

Eski ABD başkanı Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a saldırılar nedeniyle tebrik etti
ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet