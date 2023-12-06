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ABD'de, İsrail ve Ukrayna'ya yardımı da içeren 111 milyar dolarlık güvenlik paketi sunuldu

ABD'de Demokratlar, İsrail ve Ukrayna'ya yardımı da içeren yaklaşık 111 milyar dolarlık ulusal güvenlik paketini Senatoya sundu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
ABD'de, İsrail ve Ukrayna'ya yardımı da içeren 111 milyar dolarlık güvenlik paketi sunuldu

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, Senatoda çoğunluğu elinde tutan Demokratlar tarafından güvenlik paketi sunuldu.

Yaklaşık 111 milyar dolarlık paket kapsamında, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle kaynak sıkıntısı çektiği ifade edilen Ukrayna'ya askeri eğitim ve istihbarat desteği için 15 milyar dolardan fazla yardım sağlanması planlanıyor.

Güvenlik paketinde İsrail'e 10,6 milyar dolar yardım öngörülürken, bu yardımın 4 milyar doları ile füze savunma kabiliyetlerinin artırılması, 1,2 milyar dolarıyla ise "Demir Işın" hava savunma sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

ABD'nin silah ve mühimmat üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra denizaltı sanayisine yatırım yapmak için 43,6 milyar dolar ayrılan pakette, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için ek tedbirler de yer alıyor.

Paketin yasalaşması için Senatoda onaylanması ve ardından Temsilciler Meclisinde de kabul edilerek, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.


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