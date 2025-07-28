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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki durumun istişare edildiği görüşmede, Rus tarafı, bölgedeki sorunların yalnızca barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu dile getirdi.

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Putin, "Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verilmesinin, ülkedeki tüm etnik ve dini grupların meşru hak ve çıkarlarına saygı gösterilerek iç siyasi istikrarın güçlendirilmesinin önemini" vurguladı.

İran etrafındaki durumun da ele alındığı görüşmede, Rusya'nın, İran'ın nükleer programıyla ilgili soruna müzakere yoluyla çözüm bulunması konusunda elinden geleni yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Putin ve Netanyahu, uluslararası ve ikili gündemdeki konularda diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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