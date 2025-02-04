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Dünya

ABD'de helikopter ile uçak kazasının videosunu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltına alındı

ABD'de Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağıyla askeri helikopter kazasının videosunu sızdıran iki havalimanı çalışanının "bilgisayar korsanlığı" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Şerife Çetin  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
ABD'de helikopter ile uçak kazasının videosunu sızdıran iki havalimanı çalışanı gözaltına alındı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

USA Today'in Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi (MWAA) Sözcüsü Rob Yingling'in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, iki çalışan, MWAA kayıtlarının yetkisiz kopyasını oluşturmakla suçlanıyor.

"Hafif suç" kategorisinde yer alan bu fiil nedeniyle gözaltına alınan çalışanlardan biri 31 Ocak'ta Arlington County Yetişkin Tutuklama Merkezi'ne götürüldükten sonra kendi kefaletiyle serbest bırakıldı.

Polisin yürüttüğü ek soruşturma sonucunda diğer çalışan ise 2 Şubat'ta bilgisayar korsanlığıyla suçlandıktan sonra davayla ilgilenen bir sulh hakimi tarafından mahkeme celbiyle serbest bırakıldı.

2 havalimanı çalışanının yargılamaları, tutuksuz şekilde devam edecek.

ABD'nin başkentindeki uçak kazası

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Yetkililer, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

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