Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,357.10
BTC/USDT
47,000.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu bildirildi.

Mücahit Oktay   | 17.09.2021
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı

New York

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.

11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.

Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.

Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
Belçika'da maske zorunluluğu büyük ölçüde kalkıyor
BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı

Benzer haberler

ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi

ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi

ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı

ABD'nin en çok Kovid-19 vakası görülen eyaletlerinden Florida'da ölümler 50 bini aştı

Irak ile ABD, Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda anlaştı

Irak ile ABD, Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda anlaştı
ABD'den Hizbullah ve Kudüs Gücü'nü destekleyen finansal ağların üyelerine yaptırım

ABD'den Hizbullah ve Kudüs Gücü'nü destekleyen finansal ağların üyelerine yaptırım
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 404 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 404 kişi hayatını kaybetti