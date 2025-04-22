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Dünya

ABD'de, Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Mohsen Mahdawi ile Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebiyle protesto düzenledi.

Damla Delialioğlu  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
ABD'de, Filistinli aktivistler Mahdawi ve Halil'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi Fotoğraf: Selçuk Acar - AA

Ankara

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD'nin ileri gelen üniversitelerini hedef alan Başkan Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren üniversite öğrencilerine karşı yürüttüğü politikalara tepkiler sürüyor.

Columbia Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, ellerinde "Kardeşlerimizi serbest bırakın" yazılı pankartlar tutarak üniversitenin girişinde protesto düzenledi.

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Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivistler Mahdawi ile Halil'in serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan protestoculardan bazıları, yönetimin kararına tepki amaçlı kendilerini üniversitenin kapısına zincirledi.

Demokrat senatörden gözaltı kararına tepki

Öte yandan, ABD'de Demokrat senatör Peter Welch X hesabından yaptığı açıklamada, Mahdawi'nin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Welch, Mahdawi'nin vatandaşlık mülakatına girmeden önce gözaltına alınmak üzere götürüldüğünü kaydederek, "Serbest bırakılsın ki vatandaş olabilsin." ifadesini kullandı.

Trump yönetiminin üniversiteleri hedef alması

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Ancak öğrencilere göre, üniversite kampüslerinde düşünce özgürlüğünü baskı altına alan en önemli gelişmelerin başında, ABD yönetiminin Filistin'e destek gösteren öğrencilere uyguladığı vize iptali ve sınır dışı uygulamaları geliyor.

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