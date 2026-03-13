S&P Orta Doğu'daki savaşın ABD ekonomisi üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini belirtti

Dilara Zengin Okay  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'daki savaşın tırmanmasının jeopolitik dinamiklerin istikrarsızlığını ortaya koyduğunu, süresine ve boyutuna bağlı olarak ABD ekonomisi ve kredi koşulları üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın ABD'nin makroekonomisi ve kredi koşulları üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, bölgede savaşın tırmanmasının jeopolitik dinamiklerin istikrarsızlığını ortaya koyduğu ve süresi ile boyutuna bağlı olarak ABD ekonomisi ve kredi koşulları üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceği kaydedildi.

Temel senaryonun askeri çatışmanın görece kısa süreceği yönünde olduğu belirtilen açıklamada, daha geniş kapsamlı etkilerinin ve aralıklı güvenlik olaylarının bu sürenin ötesine uzanabileceğinin de hesaba katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, uzayan veya genişleyen bir çatışmanın enerji piyasaları ve tedarik zincirlerinde daha fazla bozulmaya yol açabileceği, enflasyonu yeniden yükseltebileceği ve büyümeyi zayıflatabileceği ifade edildi.

ABD'nin net enerji ihracatçısı olsa da hala ham petrol ithal eden bir ülke olduğuna işaret edilen açıklamada, ekonominin Orta Doğu'dan gelen bazı ürünlere bağımlı olduğu, özellikle Körfez ülkelerinin alüminyum, gübre ve pestisitler ile petrol ve kömür ürünlerinin önemli tedarikçileri arasında bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, enerji ile emtia fiyatlarının uzun süre yüksek kalması ve tedarik zinciri sorunlarının sürmesinin ABD'li şirketler için halihazırda yüksek olan girdi maliyetlerini daha da artıracağı ve hanehalkının karşı karşıya olduğu satın alma gücü baskısını da güçlendireceği aktarıldı.

Tüketici ve işletme güvenindeki zayıflama ile harcamalarda geri çekilmenin ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin ekonomik büyümesini destekleyen veri merkezi yatırımlarının da yükselen enerji maliyetleri ve ekipman ile inşaat malzemelerinde yaşanabilecek olası arz sıkıntıları nedeniyle yavaşlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, tarım işletmeciliği, kimyasallar, metaller ve madencilik, petrol ve gaz ile ulaştırmanın savaşın doğrudan etkilerini hisseden başlıca sektörler arasında yer aldığı, girdi fiyatlarını yükselten ve talebi aşağı çeken uzun süreli tedarik zinciri kesintilerinin daha geniş bir sektör grubunu anlamlı şekilde etkileyebileceği kaydedildi.

S&P'nin açıklamasında, çatışma beklenenden uzun sürmesi durumunda, finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin ve kamu finansmanı kuruluşlarının yükselen enflasyon, zayıflayan büyüme ve güven kaybından kaynaklanan ikincil etkilerle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Ürünlerini teslim etmeye devam edebilen petrol ve gaz şirketlerinin yüksek petrol fiyatlarından faydalanacağına işaret edilen açıklamada, ayrıca bölgeye doğrudan maruziyeti sınırlı olması nedeniyle savaşın ABD bankalarını önemli ölçüde etkilemesinin de beklenmediği değerlendirmesinde bulundu.

