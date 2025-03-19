ABD'de federal yargıç, USAID'in lağvedilmesini "anayasayı ihlal" gerekçesiyle engelledi
ABD'de federal bir yargıç, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından kapatılması girişimlerini süresiz olarak bloke etti.
Washington
ABD'de son haftaların tartışmalı başlıklarından biri olan USAID'in kapatılması girişimine ilişkin Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Theodore D. Chuang kararını açıkladı.
Yargıç Chuang, USAID'in DOGE yetkilileri tarafından kapatılmasının "muhtemelen anayasaya aykırı olduğunu" kaydederek söz konusu adımı süresiz olarak engellediğini belirtti.
Yargıç ayrıca, USAID çalışanlarına ait hassas bilgi ve verilerin DOGE yetkililerinin erişimine kapatılmasına da karar verdi.
Elon Musk'ın birçok açıklamasında doğrudan hedef aldığı USAID ile ilgili bu karar, federal hükümetin küçültülmesine yönelik Donald Trump yönetiminin yaklaşımına önemli bir fren olarak değerlendiriliyor.
USAID ile ilgili tartışmalar
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.
Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.
DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.
Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.