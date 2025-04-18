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Dünya

ABD'de eski Başkan Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy suikastına ilişkin belgeler yayımlandı

ABD'de eski Başkan John F. Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy'nin suikastına ilişkin yaklaşık 10 bin sayfalık belge, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yayımlandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
ABD'de eski Başkan Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy suikastına ilişkin belgeler yayımlandı

Ankara

Robert F. Kennedy'nin 1968'de uğradığı suikastla ilgili yaklaşık 10 bin sayfalık 229 belge, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açıldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy'nin öldürülmesinden yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez ABD halkı, Trump sayesinde federal hükümetin soruşturmasını inceleme fırsatına sahip olacak." ifadesini kullandı.

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Mart ayında eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belge halkın erişimine açılmıştı.

Daha önce suikasta ilişkin belgeleri inceleyen analistler, ABD medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda, yeni açıklanan belgelerden çığır açacak bir şey ortaya çıkma ihtimalinin az olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

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