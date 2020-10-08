Euro
9.35
Dolar
7.94
BIST 100
1,150.49
Altın
1,883.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit

ABD'de en zengin 50 Amerikalının toplam servetinin, ülke nüfusunun neredeyse yarısına denk gelen 165 milyon kişinin mal varlığına eşit olduğu belirtildi.

İslam Doğru   | 08.10.2020
ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit

New York

Bloomberg'in ABD Merkez Bankası verilerine dayandırdığı haberde, 2020'nin ilk yarısında ülkedeki zenginlik dağılımının büyük bir eşitsizlik gösterdiği kaydedildi.

Haberde, Amerikalıların en zengin yüzde 1'lik kesiminin toplam mal varlığının 34,2 trilyon dolar, yüzde 50'lik en yoksul kesimin ise toplam mal varlığının 2,08 trilyon dolar olduğu bildirildi.

Ülkedeki en zengin 50 kişinin toplam servetinin ülkenin yarısı olan 165 milyon kişininkine denk geldiği belirtilen haberde, 50 zenginin 2020 başından bu yana servetini 339 milyar dolar artırdığı kaydedildi.

Haberde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geniş kesimleri yoksullaştırdığı, küçük bir milyarder sınıfını ise orantısız bir şekilde ödüllendirdiği aktarıldı.

Varlık araştırma şirketi Wealth-X'in dün yayınlanan raporunda da servetleri en az 30 milyon dolar olan en zengin Kuzey Amerikalıların, salgın öncesindeki servetlerinin çoğunu yeniden elde ettiği belirtilmişti.

Söz konusu zenginlerin kolektif net servetlerinin, mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar olan süreçte yüzde 37 artarak yaklaşık 12,5 trilyon dolara ulaştığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
AP Başkanı Sassoli, Kovid-19 karantinasında

Benzer haberler

ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit

ABD'de en zengin 50 kişinin serveti ülkedeki 165 milyon kişininkine eşit

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 216 bin 889'a yükseldi

ABD'nin Trablus Büyükelçisi: Türkiye Libyalı temsilcilerin müzakere zeminine katkı sağladı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
ABD'de başkan yardımcısı adayları Pence ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi

ABD'de başkan yardımcısı adayları Pence ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi
Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı

Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı