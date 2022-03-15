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Dünya

ABD'de en az 2 evsizi öldürdüğünden şüphelenilen saldırgan gözaltına alındı

ABD'de öldürülen en az 2 evsizin katili olduğu düşünülen kişi yakalandı.

Saadet Firdevs Aparı   | 15.03.2022
ABD'de en az 2 evsizi öldürdüğünden şüphelenilen saldırgan gözaltına alındı

Ankara

Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, silahlı saldırganın Washington DC'de gözaltına alındığı ve sorgulandığı belirtildi.

Açıklamada şüphelinin, New York ve Washington DC'de 3-12 Mart arasında evsizleri takip ettiği, en az iki kişiyi öldürdüğü ve üç kişiyi de yaraladığı ifade edildi.

Evsizleri hedef alıp öldüren seri katil aranıyordu

New York Belediye Başkanı Eric Adams ile Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından yapılan ortak açıklamada, 3-12 Mart arasında Washington ve New York'ta saldırıya uğrayan evsizlerin katilinin tek bir kişi olduğuna inanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, her 5 saldırıda da "failin öldürme şeklinin, her bir cinayette yer alan genel durum ve kurbanların koşulları ile elde edilen kanıtların benzer olduğu" bildirilmişti.

New York Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olayın failinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 10 bin dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.

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