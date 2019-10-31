Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,468.52
Altın
1,512.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

ABD'de elektronik sigara kullanımının neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Betül Yürük   | 31.10.2019
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

New York

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı bin 888'e çıktı. 

Ülkede 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından ölenlerin sayısı ise 34'ten 37'ye yükseldi.

İlk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Hastalıkla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları

Benzer haberler

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

ABD ordusu Suriye'nin kuzeyine birlik gönderdi

ABD'den İspanya'ya 'ekonomik yaptırım hazırlığı' iddiası

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azil sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azil sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı
DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti

DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ham petrol stokları arttı