Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,655.30
Altın
1,691.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Demokratlar'dan polis ve yargı sistemindeki ırkçılığa karşı tasarı

ABD'li Demokrat Parti üyeleri, Kongreye Amerikan polis teşkilatı ve yargıdaki ırkçı ayrıştırmanın sonlandırılmasını öngören ve polislerin müdehale yöntemlerini kısıtlayan kapsamlı bir tasarı sundu.

Safvan Allahverdi   | 08.06.2020
ABD'de Demokratlar'dan polis ve yargı sistemindeki ırkçılığa karşı tasarı

Washington DC

ABD Kongresinin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoya aynı anda sunulan "Polislik Yasasında Adalet" başlıklı tasarıda ülke genelinde siyah topluma ve azınlıklara karşı yapılan ırkçı ayrıştırmaya karşı sert önlemler alınması isteniyor.

Tasarıda polislerin özellikle siyahi vatandaşlara uyguladığı sert müdehalelere sınırlama talep edilirken, tutuklama sırasında şüphelilerin nefesini kesecek her türlü müdehalenin ve polislerin otomatik tüfek tarzı askeri silah kullanmasının yasaklanması öngörülüyor.

Diğer yandan, yasa ve yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmaktan soruşturma geçiren polislerin bilgilerinin kamuoyuna açık kaynaklarda paylaşılması ve "bodycam" tarzı kamera taşımalarının zorunlu kılınması istenen tasarıda, ayrıca polisler üzerindeki hukuki koruma kalkanının kaldırılması talep ediliyor.

"Bu tasarıyı oylayacak ve geçireceğiz"

Konuya ilişkin basına açıklamalarda bulunan Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer, emniyet güçleri içindeki ırkçılığı hedef alan söz konusu tasarıyı "Oldukça kritik ve uzun zaman önce atılması gereken bir adım" olarak nitelendirdi.

Tasarıyı ay sonuna kadar Temsilciler Meclisinden geçirmeyi umduklarını belirten Pelosi, açıklamasında, "Boynuna diz müdehalesi uygulanan George Floyd'un o esnada annesine seslenmesi, ülkemizde çok uzun zamandır devam eden bu korkunç olayların devamıdır. Bu tasarıyı oylayacak ve geçireceğiz." dedi.

Diğer yandan böyle bir adımın polis teşkilatını çok zayıflatacağı düşüncesini savunan Cumhuriyetçiler'in ise özellikle Senatoda söz konusu tasarıya karşı çıkacağı tahmin ediliyor.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm dünyada yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte, gece sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Katar, Kovid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 500 bini geçti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 141 bin 380'e yükseldi

Benzer haberler

'Bu karar İran'ın nükleer faaliyetlerine destek veren herkese açık bir mesaj içermektedir'

'Bu karar İran'ın nükleer faaliyetlerine destek veren herkese açık bir mesaj içermektedir'

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi

ABD'de Demokratlar'dan polis ve yargı sistemindeki ırkçılığa karşı tasarı

CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor

CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Floyd'u diz çökerek andı

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Floyd'u diz çökerek andı
'ABD'de alınan tedbirler 60 milyon yeni Kovid-19 vakasını önledi' iddiası

'ABD'de alınan tedbirler 60 milyon yeni Kovid-19 vakasını önledi' iddiası